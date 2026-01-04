Register now free-of-charge to explore this white paper
This whitepaper provides MEMS engineers, biomedical device developers, and multiphysics simulation specialists with a practical AI-accelerated workflow for optimizing piezoelectric micromachined ultrasonic transducers (PMUTs), enabling you to explore complex design trade-offs between sensitivity and bandwidth while achieving validated performance improvements in minutes instead of days using standard cloud infrastructure.
- MultiphysicsAI combines cloud-based FEM simulation with neural surrogates to transform PMUT design from trial-and-error iteration into systematic inverse optimization
- Training on 10,000 randomized geometries produces AI surrogates with 1% mean error and sub-millisecond inference for key performance indicators: transmit sensitivity, center frequency, fractional bandwidth, and electrical impedance
- Pareto front optimization simultaneously increases fractional bandwidth from 65% to 100% and improves sensitivity by 2-3 dB while maintaining 12 MHz center frequency within ±0.2%
Designing piezoelectric micromachined ultrasonic transducers for biomedical imaging and sensing applications requires balancing competing performance objectives like sensitivity and bandwidth while meeting strict frequency targets. Traditional sequential simulation-build-test cycles offer limited visibility into the global design space. This whitepaper demonstrates the Quanscient MultiphysicsAI workflow, which unites scalable cloud-based multiphysics simulation with accurate AI surrogate modeling to enable rapid inverse design. Through a case study optimizing four geometric parameters across 10,000 coupled piezoelectric-structural-acoustic simulations, the approach achieves validated performance improvements with minimal engineering overhead, transforming days of manual iteration into seconds of transparent, data-driven exploration on standard computational resources.